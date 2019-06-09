الرئيس روحاني: بإمكان ايران وتركيا تسوية مشاكل وتحديات المطقة والعالم الاسلامي اذا تقفا جنبا الي جنب

طهران (إسنا)- وصف الرئيسان الايراني والتركي في الاتصال الهاتفي الذي جري بينهما الشراكة الثنائية بين البلدين بأنها ايجابية ومتنامية مشددين علي ضرورة استخدام قصاري الإمكانيات والطاقفات لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهنأ الرئيس روحاني مساء يوم السبت في تلقيه حوارا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان حلول عيد الفطر السعيد لتركيا حكومة وشعبا.

وتابع الرئيس الايراني في هذا الاتصال الهاتفي: "تعزيز مستوی الشراكة بين ايران وتركيا بصفتهما بلدين قويين وموثرين في العالم الاسلامي يحظي ببالغ الأهمية".

وأردف: "بإمكان ايران وتركيا تسوية مشاكل وتحديات المنطقة والعالم الاسلامي اذا تقفا جنبا الي جنب".

وشدد علی استخدام العملتين الايرانيتين والتركيتين في تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.

من جانبه هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الاتصال الهاتفي عيد الفطر السعيد وقال: "ايران وتركيا دولتان جارتان في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما يخدم لصالح الشعبين والمنطقة برمتها".

وأكد الرئيس روحاني علی ضرررة استخدام العملتين الايرانيتين والتركيتين في تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين.

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