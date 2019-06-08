إيران وطاجيكستان تستعرضان تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين

طهران (إسنا)- التقی سفير الجمهورية الإسلامية لدی طاجيکستان وزير الثقافة‌ الطاجيکي حيث بحث الجانبان خلال اللقاء توسيع العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأکد وزير الثقافة الطاجيكي شمس الدين آروم بيك زادة، خلال لقاء جمعه بالسفير الإيراني محمد تقي صابري أن لدی الشعبين قواسم ثقافية کثيرة من شأنها أن تساهم في توسيع العلاقات بين البلدين.

وصرح محمد تقي صابري بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تری قيوداً علی مسار تنمية العلاقات الثقافية مع طاجيکستان.

واعتبر أن زيارة الوفود الثقافية والفنية للمراکز الثقافية والفنية والدينية في إيران وطاجيکستان وعقد المعارض لتعريف الإنجازات والأنشطة العلمية والثقافية والفنية وتعريف الأعمال المتميزة للأدب الطاجيكي والإيراني وإحياء المناسبات الوطنية للبلدين تصب في خانة تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأکد صابري علی ضرورة إقامة الندوات العلمية والأدبية والثقافية حول المواضيع ذات الإهتمام المشترك بالنسبة للبلدين منها تنفيذ الأنشطة العلمية المشترکة من قبل جمعيتي الصداقة الإيرانیة والطاجيکیة.

وفي هذا السياق أکد المسؤول الطاجيکي علی استعداد بلاده لتنمية العلاقات الثقافية والتعاون بين البلدين.

انتهی