السودان.. قوى "الحرية والتغيير" تقبل الوساطة الإثيوبية بشروط

طهران (إسنا)- أفاد مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بقبولها الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.

وأوضح مصدر خاص لـ RT أن الشروط تتضمن "الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.

وأضاف المصدر أن قوى إعلان الحريه والتغيير رفضت الخوض في أي موضوع قبل تحقيق هذه الشروط.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم اليوم الجمعة وعقد لقاءين منفصلين مع لك من قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن قوى المعارضة في إطار جهود الوساطة لتسوية الأزمة.

ويأتي ذلك بعد فض قوات الأمن السودانية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل، حسب معطيات لجنة أطباء السودان المركزية.

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