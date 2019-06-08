الهند: قرار وارداتنا النفطية من إيران يخضع لحاجتنا الاقتصادية

طهران(إسنا) - أوضحت وزارة الخارجية الهندية، الجمعة، أنها ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، أنها مستعدة بشكل "كاف" للتعامل مع تأثير القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على طهران.

ونقلت صحيفة "أشين إيج" المحلية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راويش كومار، قوله إن بلاده "ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية".

وأضاف أن "موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية، وأمن الطاقة، والمصالح الوطنية".

والخمیس، عقد اجتماع هندي طارئ، بحضور وزير الداخلية آميت ساه، ووزير الخارجية أس جيشانمار، ووزير النفط دارمندرا برادان، لاتخاذ القرار بشأن واردات النفط والغاز.

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