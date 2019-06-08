اُعتقل في الـ13 من عمره.. مراهق سعودي يواجه عقوبة الإعدام

طهران(إسنا) - عندما كان عمره 10 سنوات، قاد مرتجى قريريص احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية.