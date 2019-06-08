موسوي: أسبوع واحد من الصبر فقط كان ضروریا لإثبات عبثية ادعاء ترامب بالتفاوض مع إيران

طهران(إسنا) - أعلن المتحدث باسم الخارجیة عباس موسوي في معرض تعلیقه علی فرض أمریکا الحظر علی صناعة البتروکیماویات الإيرانية ان أسبوعا واحدا من الصبر فقط كان ضروریا لإثبات عبثية ادعاء الرئيس الأمریکي، دونالد ترامب بالتفاوض مع إيران.

وأدان موسوي بشدة إجراء النظام الأمریکي معتبرا إیاه نموذجا للإرهاب الإقتصادي الذي جاء تواصلا للعداوة المستمرة للبیت الأبیض ضد الشعب الإيراني.

وقال موسوي إن اسبوعا واحدا من الصبر فقط کان ضروریا لاثبات عبثیة مزاعم الرئیس الأمریکي للتفاوض مع إيران مضیفا أن سیاسة الضغط الأقصی الأمریکیة فاشلة وهي قد جربت مرارا من قبل الرؤساء السابقین لذلك البلد. هذا المسار خاطئ ولتطمئن الإدارة الأمریکیة أنها لن تحقق أي أهدافها المحددة لهذه السیاسة.

وأضاف أن مزاعم بعض المسؤولین الأمریکیین للتفاوض مع إيران مخادعة وغیر حقیقیة وتهدف لجلب انتباه الرأي العام قائلا ان هذه الممارسة الأمریکیة تعارض المبادئ والقواعد الرئیسة للعلاقات والقانون الدولي وکذلك الالتزامات الدولیة لهذا النظام.

وأکد المتحدث باسم الخارجیة أن جمیع الدول یجب علیها الرد علی إنتهاك سافر للمبادئ الأساسیة للقانون الدولي وعدم السماح لتدمیر منجزات المجتمع الدولي في مجال التعددیة نتیجة الممارسات العنهجیة والأحادیة للإدارة الأمریکیة أکثر مما مضی.

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