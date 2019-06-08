"بنك كونلون" الصيني یواصل التعاون مع إيران

طهران(إسنا) - أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين، بدرام سلطاني، عن مواصلة تعاون بنك كونلون الصيني مع ايران.

وأوضح سلطاني، في تغريدة له، ان بنك كونلون أعلن عن قراره بمواصلة التعامل مع ايران لغاية انتهاء العام الميلادي الحالي، وفقط عبر استخدام عملة اليوان الصينية ومع رعاية الحظر الأمريكي إزاء البضائع والأشخاص وشركات النقل والبنوك في البلاد.

انتهی