10 أفلام إيرانية تعرض في مهرجان شنغهاي السینمائي الدولي

طهران(إسنا) - ستستضیف الجولة الـ22 لمهرجان شنغهاي الدولي في الصین الذي يستمر من 15 حتى 24 يونيو/حزيران، أعمال 10 سینمائیین إيرانیین.

ویعرض المهرجان کل من أفلام«قصر شیرین»(قصر الأحلام) من إخراج رضا میرکریمي في قسم مسابقة الأفلام الطویلة و «التشریح» من إخراج سیاوش شهابي في قسم مسابقة الأفلام القصیرة و«همچنان که مي مردم»(کما کنت أموت) من إخراج مصطفی سیاري في القسم التنافسي للمواهب الآسیویة الجدیدة و«سه رخ»(ثلاثة وجوه)للمخرج جعفر بناهي بالإضافة إلی الأفلام الطویلة«مغزهای کوجک زنك زده»(الأدمغة الصغیرة الصدئة)للمخرج هومن سیدي و«درون ماهي» للمخرج بهزاد وزیري و«سال دوم دانشکده من»(العام الثاني من دراستي الجامعية) للمخرج رسول صدر عاملي و«عرق سرد»(العرق البارد)للمخرج سهیل بیرقي و«اتاق تاریک»(الغرفة المظلمة) من إخراج روح الله حجازي و «ماهي قرمز»(السمکة الحمراء)للمخرج علیرضا کل افشان في القسم غیر التنافسي للقریة العالمیة.

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