نتنياهو: الغارات على سوريا نفذت بإيعاز مني!

طهران(إسنا) - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية.

وأضاف نتنياهو تعليقا على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم على مواقع في سوريا: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن " هذه هي سياسة متسقة أنتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات كانت ردا على إطلاق قذائف سورية في وقت سابق على منطقة جبل الشيخ.

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