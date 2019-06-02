«قمة مکة هدفت إلی إحباط مکاسب یوم القدس»

طهران(إسنا) - قال عضو لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان أن قمة مکة کانت نتاج مثلث أمریکي -صهیوني -سعودي والتي انعقدت بهدف إحباط منجزات یوم القدس العالمي.

وقال سید حسین نقوي حسیني في تصریح لوکالة إسنا ان قمة مکة انعقدت بشکل طارئ بهدف "احباط مکاسب یوم القدس" لانهم کانوا بصدد التخطیط لتنفیذ صفقة القرن ولکنهم واجهوا یوم القدس وحاولوا احباط منجزاته عبر هذه القمة.

وتابع انه بالرغم من ذلك، فضحت نوایاهم وأظهر البیان الختامي أن الهدف من عقد القمة کان مجرد "ایران" والصاق اتهامات فارغة لا أساس لها ضد الجمهوریة الإسلامية الإيرانية والتي تم توجیهها فقط لاحباط مکاسب یوم القدس وکل هذه الاتهامات کانت تفتقد للأدلة والمستندات وتتغایر مع الواقع وفي نفس الوقت تعتبر هذه المزاعم تدخلا في شؤون إيران وعلی الجهاز الدبلوماسي أن یرد علیها بحزم.

وأکد نقوي حسيني علی أن هذه القمة کانت نتاج المثلث الأمریکي الصهیوني السعودي والهدف منها کان مواجهة العقبات الرئیسة لصفقة القرن.

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