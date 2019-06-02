تعزیز التعاون بین إيران والدول الآسیویة في مجال الصناعات البحریة

طهران(إسنا) - في ظل العقوبات الأحادیة الجانب الأمریکیة ، یشارك 15 ألفا من ناشطي الصناعات البحریة الآسیویة في المعرض الخامس والمؤتمر البحري والصناعات العابرة للشواطئ الاسیویة الذي یقام في غضون 25 الی 28 أغسطس/آب المقبل في إيران.

ومن أهم أهداف المعرض تجدر الإشارة إلی إستقطاب المستثمرین الأجانب والتقنیة البحریة الحدیثة مع الحفاظ علی القدرات الوطنیة ویترکز المعرض علی الملاحة والنقل البحري وصناعات بناء السفن وإنشاء وتنمیة الموانئ وعلم المحیطات والإتصالات والقانون البحري والتجسس والإنقاذ البحري والسیاحة والمناطق الحرة والإقتصادیة الخاصة وغیرها. وعلی هامش المعرض البحري الدولي الخامس ینعقد مؤتمران دولیان حول فرص الإستثمار البحري الإيرانية والمؤتمر البحري الآسیوي الذي من شأنه أن یقود الی عقد اتفاقیات تجارية لتطویر التعاون الدولي في المجال البحري. انتهی