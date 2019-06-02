سفیر بغداد في طهران: العراق ینقل رسالة إيران إلی السعودیة والإمارات والبحرین

طهران(إسنا) - أکد سفیر العراق لدی إيران سعد عبدالوهاب جواد قندیل أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقیع معاهدة عدم الإعتداء مع دول الخلیج الفارسي إلی مسؤولي کل من السعودیة والإمارات والبحرین والرئیس العراقي برهم صالح الذي زار مکة قام باجراءات في هذا الشأن.

وحول مقترح وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف بشأن توقیع معاهدة عدم الإعتداء بین طهران ودول الخلیج الفارسي، قال قندیل في تصریح لوکالة "إسنا" ان السید ظریف قدم هذا المقترح خلال زیارته الأخیرة للعراق ورحب المسؤولون العراقیون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول حوض الخلیج الفارسي لاسیما الدول التي لاعلاقة لها مع إيران منها السعودیة والإمارات.

وردا علی سؤال عما اذا کان من المقرر أن یعمل العراق کوسیط لنقل رسالة إيران إلی مسؤولي السعودیة والبحرین والإمارات أجاب السفیر نعم.

ولدی اجابته علی سؤال عماإذا خطی العراق خطوة لنقل الرسالة لحد الآن أم لا؟ قال قندیل ان السید برهم صالح زار السعودیة للمشارکة في القمة العربیة ومن المنتظر أن یکون قد نقل هذا المقترح لمسؤولي هذه البلدان.

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