لتتطور العلاقات الثنائية بين طهران ودوشنبة ترافقا مع المشترکات الثقافية والتاريخية بين الجانبين

طهران(إسنا) - شدد رئيس الجمهورية حسن روحاني في لقائه وزير خارجية طاجيکستان سراج الدين مهر الدين ان البلدين لديهما مشترکات ثقافية وتاريخية وأدبية وعقائدية ولغوية قائلا:"يجب ان نسعي ان تتطور العلاقات الثنائية بين طهران ودوشنبة ترافقا مع المشترکات الثقافية والتاريخية بين الجانبين".

وأوضح روحاني اليوم السبت لدي استقباله وزير الخارجية الطاجيکي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعوالي احلال الأمن والاستقرار والتقدم في دولة طاجيکستان وتعزيز العلاقات والترابط الثنائي بين البلدين.

وأعلن الرئيس روحاني عن استعداد ايران لتعزيز الخدمات الهندسية والتقنية الي طاجيکستان والمشارکة في تنفيذ المشاريع مشددا ان هذا الأمر سبب لفخر الشرکات والقطاع الخاص الايراني لتقديم أفضل الخدمات والأنشطة للبلدان الجارة.

واعتبر الرئيس روحاني ان تنمية جابهار هامة جدا في نقل السلع بالمنطقة قائلا:"بامکان ايران ان تکون أفضل الطرق لنقل السلع الطاجيکية".

وأضاف الرئيس روحاني:"اليوم انسحب الارهابيون من العراق وسوريا ومن المقلق تحرکاتهم في منطقة أسيا الوسطي والقوقاز ولهذا بامکان ايران وطاجيکستان توثيق مستوی التعاون الثنائي في مسار مکافحة الارهاب أکثر مما مضي".

ومن جانبه، شدد وزير خارجية طاجيکستان سراج الدين مهر الدين ان ايران وطاجيکستان لديهما علاقات ودية وأخوية وستبقي في المستقبل قائلا:"تنمية العلاقات والشراکة الثنائية بين طهران ودوشنبة لها بالغ الأهمية".

وأشار وزير الخارجية الطاجيکستاني الي ضرورة توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين داعيا الي استغلال طاجيکستان مزايا وفوائد ميناء جابهار وتنمية الشراکة الثنائية في قطاع النقل واستخدام خبرات الشرکات والخبراء الايرانيين في مجال تقديم الخدمات التقنية والهندسية خاصة في مجالات الطاقة والأمور البني التحتية.

وأردف وزير الخارجية الطاجيکستاني ان سياسة مکافحة الارهاب والتطرف في المنطقة لها تداعيات ايجابية بالغة علي المستوی الاقليمي قائلا:"نعتقد ان تواجد الجماعات الارهابية خطير جدا لشعوب المنطقة ولهذا يجب ان نتعاون لمحاربة الارهاب".

وأکد وزير الخارجية الطاجيکستاني ان ارادة بلاده تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران ودعا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الي المشارکة في قمة التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA سيكا)التي ستنعقد 15 یونیو في العاصمة الطاجيکیة دوشنبة.

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