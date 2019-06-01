الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال في الاتفاق النووي

طهران(إسنا) - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من ايار/مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طنا منذ 26 أيار/مايو لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا)، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن الاحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

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