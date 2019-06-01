ظريف يغرد بالعربية: القدس ليست للبيع

طهران(إسنا) - أکد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف عبر تغریدة نشرها علی موقع تویتر أن القدس ليست للبيع. لا يحق لأحد أن يهب قبلتنا الاولى.

وتابع ظریف أنه مع الأسف، ان عدداً ضئيلاً من الحكام العرب، يعتقد واهماً انه اذا ما إصطف الى جانب نتانياهو، سيكون قادراً على تحقيق طموحاته!

وأضاف أن نتانياهو فشل في تأمين كيانه رغم قبته الحديدية، فكيف سيكون قادراً على تأمين هولاء الحكام؟

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