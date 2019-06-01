طهران (إسنا)- شدد رئيس الجمهورية في رسالته الى قادة البلدان الاسلامية في قمة مكة المكرمة ان صفقة القرن مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية وتوسيع نطاق الاحتلال واعتداء صارخ على جميع الدول الاسلامية، مؤكدا:"ندعو قادة البلدان الاسلامية لاستخدام فرصة هذه القمة لمواجهة مشروع صفقة القرن الخطير والدفاع عن فلسطين ولا يسمحوا بان ينعزل موضوع القبلة الأولى للمسلمين من جانب الصهاينة ولا سمح الله يتم اثبات سيادتهم على القدس الشريف".

و أوضح الرئيس حسن روحاني في هذه الرسالة الى قادة البلدان الاسلامية في قمة مكة المكرمة: "بصفتي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية أعلن تعاوني مع العالم الاسلامي من أجل تحقيق هذا الهدف".

وجاء في رسالة الرئيس روحاني متوجها الى قادة البلدان الاسلامية في قمة مكة المكرمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أصحاب الفخامة والسيادة

أسأل الله سبحانه وتعالى نزول بركاته السابغة والرحمة الواسعة على جميع المسلمين وخاصة لكم كقادة البلدان الاسلامية المحترمين.

في الظروف التي يحتاج العالم الاسلامي الى التضامن والوفاق والتعاون لمواجهة العدو المشترك، من المؤسف نشهد بعض الاجراءات الانقسامية من قبل البعض من أجل انحراف الرأي العام العالمي عن القضية الفلسطينية كأهم قضايا العالم الاسلامي. الموضوع الذي يحتاج الى التضامن والوفاق أكثر من أي وقت آخر.

في هذه القمة والقمم الأخرى يجب تركيز ساسة البلدان الاسلامية على القضية الفلسطينية ولا يسمحوا بانحراف الأذهان عن مصير الشعب الفلسطيني وتهديدات الكيان الصهيوني.

إعلان الولايات المتحدة الاميركية القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الاميركية الى القدس الشريف والاعتراف بهضبة الجولان جزء من أراضي الاحتلال الصهيوني عداء واضح لفلسطين بل جميع العالم الاسلامي وتعارض هذه الاجراءات كافة الحقوق الدولية والقرارات لمنظمة التعاون الاسلامي.

صفقة القرن مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية وتوسيع نطاق الاحتلال و اعتداء صارخ على جميع الدول الاسلامية.

ندعو قادة البلدان الاسلامية لاستخدام فرصة هذه القمة لمواجهة مشروع صفقة القرن الخطير والدفاع عن فلسطين ولا يسمحوا بان ينعزل موضوع القبلة الاولى للمسلمين من جانب الصهاينة ولا سمح الله يتم إثبات سيادتهم على القدس الشريف.

بصفتي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية أعلن ترافقي وتعاوني مع العالم الاسلامي من أجل تحقيق هذا الهدف.

انتهی