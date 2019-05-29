مرتزقة العدوان السعودي يواصلون خروقاتهم في الحديدة

طهران(إسنا) - واصل الغزاة والمرتزقة، خلال الساعات الماضية، خروقاتهم لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت، فجر اليوم الأربعاء، بصورة مكثفة بالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وما جاورها في منطقة 7يوليو بمدينة الحديدة.

وأطلق الغزاة والمرتزقة 38 قذيفة مدفعية كما قصفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقتي الجبلية وجنوب مدينة التحيتا، فيما أطلقوا 13 قذيفة على مناطق متفرقة شمال وشرق مديرية حيس.

وأطلقت مدفعية الغزاة والمرتزقة 14 قذيفة مع تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قريتي الكوعي والخباتية في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة بالمحافظة.

وليل الثلاثاء، قصفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق سيتي ماكس وحارة الضبياني وجامع الوحيين وما جاورها، ومنطقة كيلو16 في المدينة.

كما تم إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس بعشرات الأفراد استمرت 4 ساعات في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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