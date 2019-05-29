  • الأربعاء / ٢٩ مايو ٢٠١٩ / ١٤:٤٢
  • عنوان: الثقافة و الفن
  • رمز الخبر: 98030803474
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أنیمیشن إیراني یحصد جائزة لمهرجان الیابان

انیمیشن گرگم و گله می‌برم

طهران(إسنا) - حصد فیلم الأنیمیشن الإيراني«کرکم و کله مي برم»(ذئب أنا وآخذ القطيع) للمخرج أميرهوشنك معين جائزة«New Face» في مهرجان ميدیا بارت« Mediapart» الیاباني.

ویقام المهرجان في أربعة أقسام وهي الفن والترفیه والأنیمیشن وأسلوب مانغا في غضون 27 الی 31 مایو 2019 في طوکیو  وتمکن الأنیمیشن الإيراني في هذه الدورة من المهرجان من نیل جائزة«New Face» لهذا الحدث السینمائي.

انتهی

  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

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