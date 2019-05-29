أنیمیشن إیراني یحصد جائزة لمهرجان الیابان

طهران(إسنا) - حصد فیلم الأنیمیشن الإيراني«کرکم و کله مي برم»(ذئب أنا وآخذ القطيع) للمخرج أميرهوشنك معين جائزة«New Face» في مهرجان ميدیا بارت« Mediapart» الیاباني.

ویقام المهرجان في أربعة أقسام وهي الفن والترفیه والأنیمیشن وأسلوب مانغا في غضون 27 الی 31 مایو 2019 في طوکیو وتمکن الأنیمیشن الإيراني في هذه الدورة من المهرجان من نیل جائزة«New Face» لهذا الحدث السینمائي.

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