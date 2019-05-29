الرئيس روحاني: لایتخلی الشعب الإیراني عن دعم القدس الشریف أبدا.. واليوم لیست مؤامرة ضد الشعب الفلسطینی فحسب بل المنطقة برمتها

طهران (إسنا)- دعا رئیس الجمهوریة حسن روحاني في اجتماع الحکومة الشعب الایراني الی المشارکة الواسعة في مسیرات یوم القدس العالمي، مشددا ان الشعب الایراني لا یتخلی عن دعم القدس الشریف ومظلومي التاریخ أبدا.