لایتخلی الشعب الإیراني عن دعم القدس الشریف أبدا.. واليوم لیست مؤامرة ضد الشعب الفلسطینی فحسب بل المنطقة برمتها

وقال الرئيس روحاني: "سیصرخ الشعب الایراني هذا العام کما فی السابق نداء دعم المظلومین والمضطهدین خاصة الشعب الفلسطیني وسیعلن أنهم یقفون بوجه الظالمین الجائرین حتی تحقیق النصر الکامل".
و أوضح رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الیوم الأربعاء فی اجتماع الحکومة علی أعتاب یوم القدس العالمي أن الشعب الایراني مازال یدافع عن المظلومین طوال الأعوام الـ40 الماضیة أمام المعتدین قائلا: "القدس الشریف کلمة سرّ المقاومة لجمیع مسلمی العالم وأن اسرائیل کلمة سرّ الاعتداء علی المستوی العالمي".
وتابع: "یساعد الشعب الایراني الشعوب الأخری وتسرعنا الی مساعدة الشعوب في سوریا وفلسطین ولبنان والعراق وأفغانستان والیمن".
وأشار الی الظروف الصعبة التی تمرّ بالشعبین الیمنی والفلسطینی المظلومین في شهر رمضان الفضیل، موضحا: "إن الشعبین الیمني والفلسطیني المظلومین من الشعوب المقاومة الباسلة ولایخافا من المعتدین ویجبران الأعداء للانسحاب بفضل التضحیات والصمود والمقاومة".
وأضاف: "کان سابقا یملك الفلسطینیون الأحجار فقط ولکن الیوم یتمتعون بالأدوات التی بإمکانهم أن یردوا علی اسرائیل ردا قاسیا بفضل الجهود والتضحیات والصناعات الوطنیة. انتهی عصر الحجر؛ الیوم یرد فلسطین علی المحتلین صاروخ أمام صاروخ".
انتهی
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