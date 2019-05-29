"سانا": الجيش السوري دمر بضربات آليات وأوكارا لمسلحي "النصرة" بريف إدلب

طهران(إسنا) - ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ نفّذت ضربات مركّزة بالأسلحة المناسبة، طالت تحصينات ومحاور تحرّك مجموعات إرهابية من تنظيم "​جبهة النصرة​"، في بلدة كفرسجنة وقرية البارة إلى الشمال منها في ​ريف إدلب الجنوبي​، وذلك ردًّا على خرقهم المتواصل لاتفاق منطقة خفض التصعيد".

وبيّنت أنّ "الضربات أدّت إلى تدمير أوكار وآليات بعضها مزوّدة برشاشات للتنظيم، وإيقاع عدد من عناصره بين قتيل ومصاب".

ولفتت إلى أنّ "وحدات من الجيش أوقعت أمس قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في محيط بلدات مورك والزكاة والأربعين في ​ريف حماة​ الشمالي".

انتهی