غازبروم لا تزال تدرس إمکانیة المشارکة في المشاريع الإيرانية

طهران (إسنا)- أعلن نائب رئيس شرکة غازبروم الروسية أن هذه الشرکة لاتزال تقيم المساهمة في المشاريع الإيرانية.

وصرح فيتالي ماركيلوف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جازبروم" الروسية، بأن: أعمالنا لم تکتمل بعد للمشارکة في المشاريع في إيران وبهذا السبب ليس لأوانه أن نتحدث في هذا الموضوع.

وأضاف: "اعتبارا من اليوم نحن في مرحلة التفكير في مشاركتنا في مشاريع إيران" قائلا: "لقد أنشأنا نحن وزملاؤنا الإيرانيون لجنة تنسيق مشتركة تنظر في كل هذه القضايا".

وذكرت شركة "جازبروم" أنها وقعت خريطة طريق حول تنفيذ المشاريع في إيران ومذكرة تفاهم وتعاون بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في إيران.

وفي الوقت نفسه، في بداية نوفمبر 2018، وقعت شركة جازبروم وشركة النفط الوطنية الإيرانية عددا من مذكرات التعاون في قطاع الغاز.

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