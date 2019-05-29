إيران تبرم مذکرة تفاهم مع العراق وتعزز التعاون مع ثلاث دول في الطب البیطري

طهران(إسنا) - أکدت الوفود المشارکة لکل من دول إيران والهند وترکیا وبنغلادیش في الإجتماع العالمي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE علی تعزیز التعاون في مجال الطب البیطري کما اتفق إيران والعراق علی توقیع مذکرة تفاهم للتعاون في هذا الشأن.

وعقد وفد الطب البیطري الإيراني علی هامش أعمال الدورة العامة الـ 87 للجمعية العالمية لمندوبي OIE ، أمس الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع کل من وفود الطب البیطري لدول الهند وترکیا وبنغلادیش حیث أکدت الوفود علی تعزیز التعاون في مجال الطب البیطري وخاصة فيما یتعلق بتجارة اللحوم والأدویة واللقاحات.

وشدد الوفدان الإيراني والترکي خلال لقائهما المشترك علی ترسیخ التعاون التقني في مجال اللقاحات حیث دعا الجانب الإيراني إلی تنفیذ کامل الوثائق الصحیة المبرمة بین الطرفین من جهة وأکد الجانب الترکي علی متابعة الملف وحل العوائق القائمة من جهة أخری.

کما اجتمع وفدا الطب البیطري الإيراني والعراقي علی هامش الاجتماع وبحثا القضایا ذات الإهتمام المشترك واتفقا علی توقیع مذکرة تفاهم في المستقبل القریب لتسویة المشاکل القائمة.

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