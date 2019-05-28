طهران(إسنا) - إن الکیان الصهیوني کیان غریب علی منطقة الشرق الأوسط، لأن القوی الاستعماریة زرعت هذا الکیان في المنطقة من أجل الحفاظ علی مصالحها وذلک عبر الحروب والفتن التي یثیرها هذا الکیان في المنطقة والعالم الإسلامي.

إن الصهاینة المحتلین منذ إقامة دولتهم علی انقاض الدولة الفلسطینیة، وهم یواجهون تحدیدات کبیرة منها تحدیات خارجیة ومنها تحدیات داخلیة. نرید أن نسلط الضوء علی التحديات الداخلية التي تواجه إسرائیل من الداخل. إن التحدیات الداخلیة التي تواجه الکیان الصهیوني منذ اقامته أدت إلی أن یبقی هذا الکیان المحتل في نقطة الصفر إذ تطفو آثار هذه التحدیات على السطح بين فترة وأخرى على شكل أحداث سببها التنوع العرقي لليهود بالمجتمع الإسرائيلي، وهو ما يعيد إثارة التساؤلات حول تمكّن حكومة الاحتلال من بناء مجتمع "إسرائيلي" متماسك وموحّد الهوية، كما كان يطمح قادة المؤسسة الصهيونية.

نسعي في هذا المجال أن نسلط الضوء علی الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي والآثار السلبیة لهذا الانقسام علی مستقبل هذا الکیان المحتل.



1-الانقسام العرقي في المجتمع الصهیوني

عرف القادة الصهاینة المجتمع الإسرائيلي بأنه مجتمع يهودي، أي أنه مجتمع توحده مشاعر الأخوة وحس الهوية اليهودية لأشخاص متماثلين، ولكن دراسة المجتمع الإسرائيلي اليوم تظهر أنه مجتمع ممزق اجتماعياً وثقافياً وأيدولوجيا. وتظهر نتائج دراسات اجتماعية حول المجتمع الإسرائيلي، انه لا يمكن اعتبار هذه الأحداث الناتجة عن الإنقسام العرقي في المجتمع الصهیوني بأنها عابرة، فهي تلقي الضوء على التصدعات العميقة بين الفئات العرقية المختلفة لليهود بالمجتمع الإسرائيلي.

ويعتبر اليهود من أصل أوروبي والقادمون من الولايات المتحدة الأوفر حظاً من ناحية تلقي الخدمات الحكومية، وجودة التعليم، واحتمال قبولهم لوظائف مرموقة، أو انتخابهم ممثلين للجمهور، يليهم اليهود القادمون من الاتحاد السوفياتي السابق (بحسب سنة الهجرة)، ومن ثم اليهود الشرقيون، ونهاية يأتي اليهود الأفارقة الذين ازدادت حركة هجرتهم في السنوات الأخيرة.

وبحسب نتائج تلک الدراسات، أنه وبعد مرور سبعة عقود علی توطین الیهود في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، لم ینجح الصهاینة في إنشاء هوية ثقافية موحّدة تجمعهم تحت اسم قومي "إسرائيلي"، بدلاً من الاسم العرقي "يهودي شرقي" و"يهود من فرنسا" و"يهود من العراق" و...الخ.

اليهود الأشكناز

سمّي اليهود القادمون من أوروبا باليهود الغربيين أو "الأشكناز"، وكانوا يشكّلون نحو 40% من مجمل اليهود، ويعتبرون الفئة الحاكمة على مر العقود. يبدو واضحاً أن المجموعة الإسرائيلية الأولى والمهاجرين الأوروبيين الذين وصلوا بعد قيام الدولة يتمتعون بأفضليات مادية، فهم مواطنو الأحياء التي يرتفع فيها ثمن الأملاك باستمرار.

وثمة معطيات كثيرة تشهد على حالة التمييز والتهميش التي يتعرض لها الشرقيون(السفارديم) في المجتمع الإسرائيلي، مقارنة بالیهود الغربیین أو الأشکناز. الأمر الذي یؤدي دائماَ إلی احتجاجات عارمة تعم الأراضي المحتلة.

من أبرز شواهد التمييز الذي يمارس ضد اليهود الشرقيين ما تشير إليه الدراسات من تدني حصصهم في الأملاك والسكن والتعليم وفرص العمل عن تلك المتاحة لليهودالأشكناز.

ب.اليهود السفارديم

سمّي اليهود القادمون من الدول العربية والمسلمة بالشرقيين أو "السفاراديم"، وشكّلوا الأغلبية بنسبة تقارب الـ60%

ان السفارديم في دولة الاحتلال الصهيوني، هم في أدنى سلم الأجور بعد العرب، فهم ما زالوا الأقل أجراً، والأعمال المتدنية تكون من نصيبهم دائما، والأعمال ذات الأجور العالية والتي تتطلب تعليماً عالياً تكون من نصيب اليهود الاشكنازيم، انه وضع اجتماعي تعدى الأسس العنصرية في الوظائف، ليصل للتعليم الجامعي أيضا، فدخول أبناء (الاشكنازيم) للجامعات، يصل إلى ثلاثة أضعاف أبناء اليهود (السفارديم)، حتى الأحياء السكنية، فالأحياء المزدحمة، تخص اليهود الشرقيين(السفارديم) من أصول عربية، وهي محرومة من كل الامتيازات، مع أنها تشكل أغلبية السكان، وتعاني من التمييز العنصري، مع أن أوضاعهم كانت أفضل، قبل ظهور الكيان الصهيوني، وكانت حياتهم أكثر استقراراً وغنى في بلدانهم التي جاؤوا منها.

وتعتبر التوزيعة الاجتماعية للحيز الجغرافي في إسرائيل حيوية لفهم العلاقة بين مجموعة المواطنين الأولى ومجموعة المهاجرين الشرقيين لكونها تحدد بنسبة كبيرة اللامساواة والتقسيم الطبقي، فموقع السكن يؤثر بشكل واضح على إمكانيات التقدم الشخصي، ومستوى التعليم، وجودة الخدمات العامة، والقدرة على الاندماج مع بقية الفئات الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك ثمة أسوار غير مرئية حول مناطق السكن الحدودية.

بعبارة أخرى تقوم الهيمنة الاقتصادية والثقافية للمجموعة الإسرائيلية الأولى على تنحية مجموعة المهاجرين الجدد إلى المناطق الحدودية حيث تؤكد دولتهم عدم مساواتهم بالنسبة إلى مناطق المركز.

ج. اليهود الفلاشا

طائفة يهودية يختلف المؤرخون في جذورها. رُحل عشرات الآلاف منها إلى إسرائيل، لتعزيز ديمغرافية الاحتلال، وتكريس الطابع اليهودي لإسرائيل. لكنها واجهت أوضاعا عنصرية دفعتها للاحتجاج على الحكومة عدة مرات. عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ترحيل عشرات الآلاف منهم إلى فلسطين المحتلة لاستغلالهم في الأعمال البسيطة. وقد ثار خلاف كبير بين المؤرخين حول أصلهم، وراجت آراء كثيرة بشأن ذلك، لکن اقرب الأول عنها هي أنهم من اصول افریقیة غالبیتهم من المغرب و اوغاندا و اثیوبیا والسودان و...الخ.

اعتقد الفلاشا أنهم برحيلهم إلى إسرائيل سينهون حياة الفقر، غير أن الواقع العنصري الذي لقوه داخل الأرضی المحتلة على أيدي سلطات تل أبيب كشف أن أمانيهم كانت أضغاث أحلام. فإلى جانب أنهم أسكنوا في المناطق الحدودية مع الدول العربية والتي تعتبر مناطق ساخنة، فقد عانوا من تمييز في مقاعد الدراسة، وفي سوق الشغل، بل وحتى أثناء ممارسة مهامهم. وبسبب التراكمات العنصرية ضدهم، ثار يهود الفلاشا بتل أبيب والقدس المحتلة مع بداية مايو/أيار 2015، وخرجوا في مسيرات غاضبة أصيب خلالها العشرات من المحتجين ومن الشرطة بجروح متنوعة.

وضج الإعلام الإسرائيلي مؤخراً بأخبار مظاهرات واحتجاجات قادها آلاف اليهود الإثيوبيين وسط مدينة "تل أبيب"، على خلفية سلسلة من الاعتداءات العنصرية التي مارستها السلطات والفئات المهيمنة على المجتمع الإسرائيلي ضدّهم، والتي كان آخرها اعتداء الشرطة على جندي إثيوبي والتنكيل به دون سبب سوى لون بشرته.

2-الانقسام الیهودي-العربي

هؤلاء هم الفلسطينيون الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948 التي تمكنت على إثرها الجماعات الصهيونية بمساعدة دولة الانتداب البريطاني من احتلال أجزاء من فلسطين، وتلا ذلك اعتراف الأمم المتحدة بقيام دولة إسرائيل على هذه الأراضي المحتلة، التي شرد معظم سكانها الفلسطينيين الأصليين. يزيد عدد ما يعرف بعرب الـ48 عن 1.4 مليون نسمة، ويشكل المسلمون 83% منهم، والمسيحيون 12%، والدروز 5%. ويشكل مجموع الفلسطينيين نحو 20% من سكان إسرائيل.

استمر الحكم العسكري منذ إقامة الدولة عام 1948 وحتى عام 1966، وبموجب الحكم العسكري لم يسمح للمواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري. باستثناء القرى الدرزية، إذ قررت القيادة الدرزية التعاون مع الدولة الجديدة بما في ذلك خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي. كما تم الإعلان عن جعل القرى المهجرة مناطق عسكرية مغلقة وذلك بموجب أنظمة الطوارئ حسب المادة 125، مما أعاق عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم.

وفي عام 1966 تم إلغاء الحكم العسكري، وطرأ تحسن على وضع ما يعرف إسرائيليا بـ"عرب 48"، خاصة من الناحية الاقتصادية، غير أنهم واجهوا العزلة من قبل الدول العربية، ومن قبل المجتمع اليهودي في الداخل.

ولكن بعد حرب 1967 تغيرت أوضاع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر جزئيا، خاصة بعد فتح معابر الحدود بين إسرائيل والأردن عن طريق الضفة الغربية التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما خفت العزلة العربية عنهم بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في نهاية سبعينيات القرن الماضي. وغالبية الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية في إسرائيل، باستثناء الدروز.

ويواجه عرب الـ48 بشكل مستمر موجات تحريضية دائمة من اليمين الإسرائيلي، ويوصفون بأنهم القنبلة الموقوتة داخل إسرائيل، حيث يبدي هذا اليمين قلقه من التزايد السكاني الملحوظ في الأوساط الفلسطينية داخل الخط الأخضر. كما يتعرض الفلسطينيون لحرب دائمة في محاولة لطمس هويتهم واعتماد سياسة التجهيل معهم، والتمييز الكبير بينهم وبين السكان اليهود من حيث فرص العلم والعمل.

أدی عدم المساواة في تخصیص التمویل العام للإحتیاجات الیهودیة والعربیة، والتمییز في التوظیف، إلی عقبات اقتصادیة کبیرة علی المواطنین العرب في إسرائیل(الأراضي المحتلة). الأمر الذي أدی إلی احتجاجات عارمة من قبل هؤلاء الفلسطینیون، وفي المقابل تقمع اسرائیل هذه الإحتجاجات بقوة وبکل وحشیة.

ولعرب 48 احزاب سیاسیة في الکنیست الإسرائیلي تدافع عن حقوقهم ضد التمييز والاضطهاد الذي تمارسه اسرائیل ضدهم.

ان هؤلاء ولسنوات عدیدة کانوا یلتزمون الصمت تجاه اعمال العنف التي تمارسها اسرائیل ضدهم، لکن في السنوات الأخیرة قاموا بإتخاذ خطوات للتصدي لممارسات قوات الاحتلال الصهیوني. إن العملیات الفردیة التي یقوم بها هؤلاء ضد الصهاینة ماهي إلا ردة فعل علی العنصریة و الأعمال الإجرامیة التي تمارس من قبل الصهاینة المحتلین ضدهم.

یری البعض أن ممارسات إسرائیل ضد الفلسطینیین في الأراضي المحتلة تأتي في إطار محاولاتها الرامیة إلی تهجیر السکان العرب من مناطقهم واسکانهم في مناطق أخری وبذلک ترید أن تظفي علی الأراضي المحتلة ودولتها طابعاً یهودیاً لأن القادة الصهاینة یرون بأن اسرائیل یجب أن تکون دولة یهودیة موحدة لایسکنها إلا الیهود، وهذا یعني أن إسرائیل تمارس عملیة إبادة وتطهیر عرقي، کما أنها تتخذ سیاسات تهدف إلی تهجیر الفلسطینیین إلی مناطق أخری. لاشک أن اسرائیل لو نجحت في تنفیذ مشروع الإستمعاري هذا، فإن العالم سیشهد موجة جدیدة من اللاجئین الفلسطینیین.

إن الفلسطینیین في الأراضي المحتلة عام 48 ومن أجل مواجهة السیاسات الإسرائیلیة العنصریة، قاموا باتخاذ خطوات عدیدة بامکانها أن تشکل قوة ردع للصهاینة. ویری الکثیر من المحللین بأن استمرار اسرائیل باعمالها الإجرامیة ضد هؤلاء العرب سیؤدي إلی اندلاع انتفاضة عارمة ضد المحتلین ستکلف الصهاینة ثمناً باهضاً.

3- الانقسام بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين

إن الذين أقاموا الدولة الإسرائیلیة عام 1948م، هم من الذین يفصلون بشكل تام بين نمط حياتهم وبين نمط الحياة الدينية، وسبب ذلک أن الصهیونیة هي تیار سیاسي اقتصادي یطمح للاستیلاء علی مقدرات الشعوب وأنها-اي الصهیونیة- لا تهتم بالدین والتعالیم الدینیة. لذلک نری القادة الصهاینة «کتئودیر هرتزل»(مؤسس الحرکة الصهیونیة) یؤکد بشکل صریح بأنه بعید عن الدین والیهودیة عنده تعني اداة تجمع ابناء الشعب الواحد، ولیس دیناً له تعالیمه وقیمه الخاصة.

هناک جدل واسع بین الصهاینة حول من هم الیهود الحقیقيون، وهذا نتیجة تلک النظرة التي لا تعتبر الیهودیة کدین یجب الالتزام بتعالیمه، لذلک لا يحافظ الصهاینة على نسق ديني كامل في حياتهم الخاصة. وإذا نظرنا إلی بطاقة هویة بعض الصهاینة في اسرائیل نری تحدید هویة البعض منهم، اي بإمکاننا أن نحدد بین الیهودي المتدین والیهودي العلماني. ان إسرائيل التي تسوق نفسها على أنها دولة علمانية ديمقراطية منفتحة، يعمل فيها المتدينون اليهود بأريحية في تفريغها من علمانييها، الذين أقاموا هذه الدولة في العام 1948م.

ان الصهاینة ومن أجل دفع الیهود إلی الهجرة للاراضي الفلسطینیة المحتلة استخدموا التعالیم التواراتیة واالتلمودیة کغطاء لتمریر مشاریعهم، لذلک رکزوا علی بعض المفاهیم والمصطلحات کشعب الله المختار والأرض المقدسة والی ماشبه ذلک من تعالیم لنقل الیهود إلی الأراضي الفلسطینیة. ثم عملوا علی نشر تعالیم الدین الیهودي بین الیهود الذین جیئ بهم إلی الاراضي المحتلة، وادخلو تلک التعالیم في المناهج الدراسیة هناک. وارادوا بذلک إنشاء هوية ثقافية موحّدة تجمع المهاجرين. لذلک خصصوا مکافئات للذین یدخلون في المدارس الدینیة، کسن قانون اعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، وعدم دفع الضریبة، والزیادة في الرواتب، وتخصیص حصص مجانیة لهم.

والجدیر بالذکر ان الإعفاء الذي يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، أغضب طائفة اليهود في الأراضي المحتلة.

ومع ازدیاد عدد الصهاینة في الاراضي الفلسطینیة، تشکلت حالة من عدم التزام بالتعالیم الیهودیة، فلا غرابة اليوم أن نسبةً كبيرة من اليهود الذين يشاركون في حملات «تدنيس» الحرم القدسي، لا يعتمرون قبعات دينية، ولا يحافظون على نسق ديني كامل في حياتهم الخاصة؛ إنهم العلمانيون الجدد الذين نتجوا عن ظاهرة «التديّن الهجين» التي اعتبرت آخر التحولات في واقع الحالة الدينية بإسرائيل. الأمر الذي سیؤدي إلی صدامات بین التیار الدیني والتیار العلماني في اسرائیل.

وبهدف استرضاء المتدينين، قام العلمانيون باتخاذ خطوات بموجبها وافقت النخب العلمانية طوعًا على فرض قيود دينية على الكثير من مناحي الحياة، كأن تلتزم النخب الحاكمة باحترام يوم السبت المقدس لدى اليهود، لکن علی المدی البعید هذه القضیة ستتحول إلی زامة کبیرة تزید من حدتها زيادة نسبة المتدينين بشكل كبير بالتغيرات الديموغرافية التي ستشهدها إسرائيل.



4-الانقسام بين الأجیال والانقسام الايدولوجي

إن المجتمعات ذات التوجهات الایدولوجیة هي مجتمعات قادرة علی تحمل الصعاب بسهولة، لأن مطالبات هذه المجتمعات بسیطة وغیر عمیقة، وأن هذه المجتمعات جاهزة لبذل کل ما بوسعها خدمةً لمعتقداتها. إن المجتمع الصهیوني وفي بدایة تکوینه کان مجتمعاً ایدولوجیاً، لذلک فان الصهاینة ومن أجل الوصول إلی أهدافهم التي تؤکد علیها قیمهم ومعتقداتهم وایضا من أجل الحفاظ علی کیانهم الطامح لبناء مجتمع "إسرائيلي" متماسك وموحّد الهوية ، کانوا یتواجدون في جمیع ساحات الحروب والمواجهات مع ابناء الشعب الفلسطیني. أن هذا الطموح لدی المهاجرین الأوائل أدی إلی عدم الإهتمام وغض الطرف بالإنقسام الطبقي و الواقع العنصري الذي لقوه داخل الأرضي المحتلة على أيدي سلطات الاحتلال.

لكن الجيل الصهیوني الجدید لا یؤمن بالمعقتدات التي کان یؤمن به آبائه، ولا یهتم لتلک الایدولوجیة التي کان الجیل الصهیوني السابق یعمل المستحیل من أجلها. ان الجیل الصهیوني الجدید یبحث عن الرفاه والحیاة الآمنة، ویرفض کل الإجراءات والخطوات اتي تهدد حیاته وأمنه.

هناک نقطة لابد من الإشارة لها وهي أن الکیان الصهیوني الذي زرع في المنطقة من أجل زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة، وبعبارة اخری أن هذا الکیان زرع في المنطقة بهدف ادارة الأزمات من أجل خلق ظروف تساعد القوی المستعمرة علی نهب ثروات المنطقة، لکن في المقابل لم یستطع أن یوفر أمنه، لذلک ظل الصهاینة المحتلین یعیشون حالة من الذعر والخوف، ودائماً یشعرون بأن حیاتهم مهددة من الداخل والخارج، الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي تواجهها اسرائیل.

إن زیادة العملیات الاستشهادیة التي یقوم بها ابناء الشعب الفلسطیني رداً علی الجرائم الإسرائیلیة، والانتصارات التي حققتها المقاومة الإسلامیة في لبنان وفلسطین الحروب التي شنها الجیش الإسرائیلي ضد غزة ولبنان، واستهداف عمق الأراضي المحتلة من قبل المقاومة في تلک الحروب، کلها أدت إلی زیادة قلق الصهاینة وجعلتهم یعشیون حالة من الخوف وانعدام الأمن. هذا بالإضافة إلی التصریحات المتواصلة لقادة الاحتلال الإسرائیل حول الخطر الموجه لإسرائیل من قبل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، الأمز الذي زاد من حدة الأزمة وجعل الصهاینة یشعرون بانعدام الأمن أکثر من قبل.

ان ازدیاد حالة انعدام الأمن واستمرار الانتفاضات الفلسطینیة في الأراضي المحتلة زادت من نسبة الهجرة المعاکسة من الأراضي المحتلة إلی خارجها. وتشیر تقاریر اسرائیلیة بأن عدد کبیر من الصهاینة یغادرون اسرائیل(الاراضي المحتلة)، وإن معظم المهاجرین هم من الشباب والأکادیمیین. ویبدو أن استمرار الأزمات في الأراضي المحتلة وانعدام الأمن سیؤدي إلی تصاعد عدد المهاجرین خارج هذه الأراضي، وسبب ذلک-کما تقوم مصادر اسرائیلیة- هو الحالة الأمنیة وتحول اسرائیل إلی دولة احتلال عنصریة، بالإضافة إلی الغلاء الفاحش والحالة المعیشیة القاسیة.

5- الانقسام الطبقي في المجتمع الصهیوني

إن الإقتصاد الإسرائیلي هو اقتصاد طفیلي قائم علی المساعدات التي تقدم لهذا الکیان من قبل القوی الاستعماریة المستکبرة. أمریکا وحدها تخصص أکثر من ثلاثة ملیارات و600 ملیون دولار سنویاً کمساعدات للمیزانیة السنویة الإسرائیلیة. والبضائع الإسرائیلیة التي یتم تصدیرها إلی الدول الاروبیة وأمریکا معفاة من الضریبة-في أکثر الأحیان- في تلک الدول. أن تلک الخدمات والمساعدات التي تقدم للإقتصاد الإسرائیلي تعتبر تعویضاً للدور الذي یقوم به الکیان الصهیوني في المنطقة وهو زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة من أجل تسهیل عملیة هیمنة القوی الإستعماریة علی مقدرات شعوب المنطقة. وغالبیة تلک المساعدات یتم تخصیصها للجیش الإسرائیلي نظراً لما تقوم به اسرائیل من خطوات وإجراءات امنیة في المنطقة.

إن الفساد المالي في الدوائر الحکومیة الإسرائیلیة یدل علی أن القادة الصهاینة یفضلون مصالحهم الشخصیة علی المصلحة العامة، الأمر الذي إلی عدم توزیع الثروات بشکل عادل، ویتجلی ذلک في التفاوت الطبقي الصارخ بین فئات المجتمع الصهیوني.

قبل اندلاع حرب تموز عام 2006م، قام رئیس هیئة الأرکان المشترکة للجیش الإسرائیلي السابق«غابي اشکنازي» ببیع جمیع الأسهم التي کان یمتلکها ، وبعد انتهاء الحرب التي أدت إلی انخفاض اسعار الأسهم في إسرائیل، قام بشراء أسهم کثیرة وبذلک حصل علی اموال طائلة من خلال تقلب اسعار الاسهم في بورصة إسرائیل. خطوات کهذه أدت إلی التهمیش وضغوط اقتصادیة خانقة علی الفئة العریضة من المجمتع الصهیوني.

ان المهاحرین الجدد إلی الأرضي المحتلة بحاجة ماسة إلی وظائف ومساعدات الحکومة الصهیونیة، لکن ارتفاع میزانیة المؤسسات الأمنیة والعسکریة الإسرائیلیة تحول دون تحقیق الرفاهیة الإجتماعیة والرقي بها، الأمر الذي یؤثر بشکل مباشر علی حیاة الصهاینة في الأراضي المحتلة، ما أدی إلی أن یعیش هؤلاء الصهاینة الذین جیئ بهم إلی فلسطین بهدف تحسن أوضاعهم المعیشیة، حالة یأس وإحباط بسبب الأزمات الإقتصادیة الخانقة.

وفي الوقت الراهن وبعد تدهور الأوضاع الإقتصادیة في الغرب، یمکن القول بان الإقتصاد الإسرائیلي القائم علی المساعدات الغربیة سیشهد تدهوراً أکبر، وستجد اسرائیل نفسها في أزمات داخلیة حقیقیة وستزداد اوضاعها تدهوراً.

أن تدهور الوضع الداخلي الإسرائیلي بسبب انهیار اقتصادها في المستقبل القریب، سیقود الکیان الصهیوني نحو مستنقع یصعب الخروج منه. ودلیلنا علی هو احتجاجات الصهاینة علی غلاء أسعار الشقق السکنیة والمواد والوقود وازدیاد أسعار الخدمات الصحیة والإجتماعیة، تلک الإحتجاجات التي تعتبر بدایة مرحلة جدیدة تضع الحکومة الإسرائیلیة أمام تحدیدات کبیرة.

انتهی