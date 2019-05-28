الرئیس روحاني یهنئ بحلول ذکری إستقلال أذربیجان

طهران(إسنا) - هنأ رئیس الجمهوریة حسن روحاني في رسالة بعث بها بمناسبة حلول ذکری استقلال جمهوریة أذربیجان مشددا خلالها:"ان البلدین عازمان علی تعزیز مستوی الشراکة الثنائیة في مختلف المجالات وتوفیر الرفاهیة والرغد والبهجة للشعبین واحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وجاء في هذه البرقیة متوجها الی الرئیس الأذربیجاني السید الهام علییف: أهنئ سیادتکم وشعبکم لحلول ذکری استقلال جمهوریة أذربیجان. وتابع أنني أسأل الله تعالی الصحة ومزید التوفیق لسیادتکم والسعادة والبهجة لشعب جمهوریة أذربیجان. انتهی