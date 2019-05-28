عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

طهران(إسنا) - التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، خلال جولته الاقليمية، الاثنين، في الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي.

وأشار عراقجي خلال هذا اللقاء الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية القائمة على ارساء السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي المهمة، قائلاً، ان الامن هو مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل المجالات السياسية والاقتصادية في آن واحد.

وأكد ان سياسات الحظر الامريكية في الحقيقة لقد عرضت جميع المنطقة للخطر وعلى دول المنطقة التحلي باليقظة تجاه هذا التهديد.

وأشار الى التوجه المسؤول للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء تطورات المنطقة، قائلاً، ان المباحثات والمشاورات مع دول المنطقة تعتبر من مباديء السياسة الخارجية لإيران وعلى هذا الاساس ان الجمهورية الاسلامية مستعدة الدخول في حوار وتعامل بناء مع جميع هذه الدول عبر ايجاد آلية اقليمية.

من جهته رحب وزير الخارجية الكويتي بمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مشيرا الى الاوضاع الراهنة في المنطقة مؤكدا على استمرار المشاورات واللقاءات بين دول الجوار وضرورة الحوار لتسوية الأزمات.

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