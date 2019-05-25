روانجي: سیاسة الضغط الأقصی الأمریکیة فاشلة.. والحظر لایغیر سیاسات طهران

طهران(إسنا) - کتب مندوب إيران لدی الأمم المتحدة مجید تخت روانجي في مقال نشرته صحیفة "واشنطن بوست" أن سیاسة الضغوط القصوی الأمریکیة قد منیت بالفشل.

وأکد روانجي أنه وبالرغم من عدم رغبتنا في الحرب بالمنطقة ضد الولایات المتحدة أو أي بلد آخر ولکن سنقف بقوة أمام أي إعتداء ضد بلادنا.

وتابع ان هناك أدلة واضحة تثبت أن الولایات المتحدة مصرة علی الحاق الضرر بالشعب الإيراني وهذا الإجراء یمثل جریمة وفق القوانین الدولیة وفي ظل تلك الظروف أي شعب عاقل یثق بمقترح أمریکا لعقد الحوار؟

وشدد روانجي علی أن سیاسة الضغوط القصوی الأمریکیة ضد إيران فاشلة ولم یتحقق أي مطالب الإدارة الأمریکیة الجائرة وأنا أثق بان سیاسة الضغط لن تکون مؤثرة.

وتساءل قائلا: ماذا أتت به سیاسة الضغوط القصوی من إنجاز عملیا؟ والإنجاز الوحید هو أنها جعلت الولایات المتحدة معزولة علی الصعید الدولي واحدثت صدعا أکبر بین أمریکا وحلفائها. هذه السیاسة أثارت أیضا غضب وانزعاج جمیع أبناء الشعب الإيراني حیال الولایات المتحدة .نعم العقوبات غیر الشرعیة تضر بالشعب الإيراني ولکن لا تغیر سیاسات إيران.

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