الخارجية تعلق علی لقاء ظریف وسیناتورة أمریکية

طهران(إسنا) - قدم المتحدث باسم الخارجیة عباس موسوي تعلیقا علی لقاء وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف مع السیناتورة الأمریکية دايان فاينشتاين.

وقالت وزارة الخارجیة علی لسان المتحدث باسمها ردا علی لقاء ظریف مع السیناتورة فاینشتاین ان منذ أکثر من عقدین وفي إطار تبیین وإیضاح سیاسات الجمهوریة الإسلامية یتم إجراء مشاورات مع النخب السیاسیین غیر الحکومیین في الولایات المتحدة بمن فیهم أعضاء الکونغرس(وهم غیر الحکومیین). هولاء الأشخاص لیسوا حکومیین ولیست لدیهم صلاحیات التفاوض ولم ولن یتفاوض معهم المسؤولون الإيرانیون.

وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات -التي یأخذ وقتا وطاقة کبیرة من وزیر الخارجیة خلال زیاراته المکثفة - هو المنع من تأثیر جماعات الضغط مثل" فريق ب" علی المجتمع السیاسي والرأي العام في أمریکا ولهذا السبب یواجه ردة فعل شدیدة وغضب المتشددین.

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