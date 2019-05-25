عريقات: نطلب من جميع الدول عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها

طهران(إسنا) - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ أن القيادة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت ​الإدارة الأميركية​ عقده في العاصمة البحرينية ​المنامة​، أواخر الشهر المقبل. واكد رفض جميع الفصائل أعمال ورشة المنامة.