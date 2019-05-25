عريقات: نطلب من جميع الدول عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها

طهران(إسنا) - أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بأي شكل من الأشكال، في المؤتمر الاقتصادي، الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده في العاصمة البحرينية المنامة، أواخر الشهر المقبل. واكد رفض جميع الفصائل أعمال ورشة المنامة.
ولفت عريقات في حديث تلفزيوني، الى ان "إدارة الرئيس دونالد ترامب ركن أساسي من الإيديوليوجية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة"، طالبا من جميع الدول "عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وإعادة النظر في مواقفها"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تمارس لعبة تصدير الخوف في المنطقة".
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