مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو في میناء بندر عباس

طهران(إسنا) - رست مجموعة السفن الحربیة الإستخباراتیة - القتالیة الـ61 للقوة البحریة للجیش صباح الیوم الأربعاء في میناء بندر عباس لتغادر القطع البحریة الـ62 إلی المیاه الدولیة خلال الأیام المقبلة.

وتتکون القطع البحریة الـ62 من مدمرة "بایندر" وسفینتي "لاوان" و"بوشهر" للإسناد بهدف تنفیذ المهام البحریة والدوریات الأمنیة ومکافحة القراصنة البحریة خلال الأیام المقبلة.

ورست مجموعة السفن الحربیة الإستخباراتیة - القتالیة الـ61 للقوة البحریة للجیش صباح الیوم الأربعاء في منطقة الإمامة الأولی بمیناء بندر عباس بعد 67 یوما من الملاحة البحریة وزیارة مینائي السلطان قابوس وصلالة العمانیین والمشارکة في المناورة المشترکة للإغاثة والإنقاذ البحري.

وتتشکل القطع البحریة الـ61 من مدمرة سبلان وسفینة "بندر عباس" للإسناد.

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