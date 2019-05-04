رئيس الجمهورية: سنبیع النفط رغم الحظر الأمریکي

وتابع الرئيس روحاني:"حصلنا علي اتفاق مع الأسرة الدولية علي أساس المنطق والعقلانية خلال مئة يوم من مهام الحكومة الحادية عشرة".
وشدد الرئيس روحاني ان الولايات المتحدة الأميركية تحاول بث الخلاف والنزاع والانقسام في البلاد بهدف إضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا:"من المؤسف ان البعض لايثقون باننا في حالة من الحرب السياسية والاقتصادية والنفسية مع أميركا ويجب ان يصل الجميع الي هذا المعتقد".
وتابع انه یجب أن نقف أمام المؤامرات الأمریکیة لوقف بیع النفط عبر بیع الخام وزیادة الإنتاج والتصدیر.
انتهی
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