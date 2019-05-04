رئيس الجمهورية: سنبیع النفط رغم الحظر الأمریکي

طهران(إسنا) - شدد رئيس الجمهورية حسن روحاني علی أنه ليس أمامنا خيارا غير الوحدة والتلاحم والتكاتف قائلا:"حربنا اليوم مع الولايات المتحدة الأميركية هي حرب الآمال وانهم يريدون نزع الأمل والرجاء بالنسبة لنا ولابد ان نواجه هذا القرار الأميركي وسنصبح منتصرين في نهاية المطاف.

وتابع الرئيس روحاني:"حصلنا علي اتفاق مع الأسرة الدولية علي أساس المنطق والعقلانية خلال مئة يوم من مهام الحكومة الحادية عشرة".

وشدد الرئيس روحاني ان الولايات المتحدة الأميركية تحاول بث الخلاف والنزاع والانقسام في البلاد بهدف إضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا:"من المؤسف ان البعض لايثقون باننا في حالة من الحرب السياسية والاقتصادية والنفسية مع أميركا ويجب ان يصل الجميع الي هذا المعتقد".

وتابع انه یجب أن نقف أمام المؤامرات الأمریکیة لوقف بیع النفط عبر بیع الخام وزیادة الإنتاج والتصدیر.

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