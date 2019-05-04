مقتل فلسطيني متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال مشاركته في مسيرات العودة

طهران(إسنا) - أعلنت ​وزارة الصحة​ الفلسطينية ​مقتل مواطن​ متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في رأسه برصاص قوات ​الجيش الإسرائيلي​ شرق البريج خلال مشاركته بفعاليات مسيرات العودة شرق غزة، ليرتفع بذلك حصيلة شهداء امس الجمعة إلى أربعة مواطنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكّد أن قصفه الموقع العسكري لحماس جاء ردًا على عملية ​إطلاق النار​ ضد قوة من الجيش قرب السياج الأمني وسط القطاع"، معلنًا عن إصابة جندي بجراح متوسطة، ومجنّدة بجراح طفيفة جراء عملية القنص.

ويذكر أن هيئة مسيرات العودة أعلنت أن الجمعة الـ57 من المسيرات تحمل عنوان جمعة "​الجولان​ عربية سورية"، تحديًا للقرار الأميركي، وتأكيدًا على "وحدة المصير والهدف في تحرير الأرض وكنس الاحتلال".

ومنذ انطلاق المسيرات في 30 آذار 2018، استشهد 273 مواطنًا وأصيب 17021 آخرون، وفق وزارة الصحة.

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