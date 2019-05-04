رسالة من ظریف إلی باسیل حول الإجراءات الأميركية المعادية لإيران

طهران(إسنا) - اجتمع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل ونقل اليه رسالة من وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف .

وبحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مع وزير الخارجية اللبناني تطورات لبنان والمنطقة.

وذكرت قناة "الميادين" أن باسيل​ استلم رسالة من ظريف​ تتعلق "بالإجراءات الأميركية الأخيرة المعادية لإيران".



ونقلت القناة عن السفير الإيراني في ​لبنان​ تأكيده أن "​أميركا​ تدفع المنطقة إلى درجة أكبر من انعدام ​الأمن​ من خلال انتهاكها القوانين الدولية".



وفي وقت سابق سلم باسيل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان رسالة الى ظريف تضمنت طلبا باصدار عفو خاص لمناسبة شهر رمضان المبارك عن اللبناني نزار زكا المسجون في ايران.

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