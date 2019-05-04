إيران توصي مسؤولي البحرين بتعرف حدودهم وحجمهم

طهران(إسنا) -أوصى المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، الجمعة، مسؤولي البحرين ان يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الاكبر منهم.

وفي معرض رده على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية البحريني المبنية على عدم السماح لإيران باغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد، قال موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على أمن مضيق هرمز بوصفه شريانا رئيسيا لنقل الطاقة بالعالم لطالما يتم تأمين مصالح الشعب الايراني عبر هذا المضيق المهم والحيوي، لكن انطلاقاً من مبدأ حسن النية وحق الجوار، توصي مسؤولي هذا البلد الصغير التابع أن يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الاكبر منهم، حيث قال الحكماء الفرس منذ قرون خلت: من أين يمكن لذبابة منازلة صقر!

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