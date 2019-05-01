  • الأربعاء / ١ مايو ٢٠١٩ / ١٥:٤٧
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98021106169
  • Journalist : 99999

الخارجية السورية دانت محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا

طهران(إسنا) - دانت الخارجية السورية "محاولة الإنقلاب الفاشلة" في ​فنزويلا​ واتهمت ​الولايات المتحدة​ بالسعي لزعزعة الاستقرار في هذا البلد.

وتشهد فنزويلا حالة من الفوضى إثر إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به خمسون دولة بينها الولايات المتحدة، تلقيه دعم مجموعة من العسكريين للإطاحة بالرئيس ​نيكولاس مادورو​.

انتهی

  • تحریر منصورة حسنی

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