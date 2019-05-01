ظريف: أزمات أسيا ناجمة عن الأحادية العدائية الامريكية

طهران (إسنا)- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، في كلمة خلال مؤتمر حوار التعاون الاسيوي في قطر، ان أزمات قارة أسيا ناجمة عن فقدان الحوار الاقليمي الشامل والمغامرات قصيرة النظر والاحادية العدائية من قبل الادارة الامريكية الحالية.

وفي ما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحیم

السيد الرئيس

من دواعي فخري ان أشارك في هذا المؤتمر المهم للحوار الأسيوي، اسمحوا لي ان استفيد من هذه الفرصة لأتقدم بداية بالشكر والتقدير لقطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر في مدينة الدوحة الجميلة وكذلك حسن الضيافة .

الاصدقاء الاعزاء

منذ عام 2002 بدأنا نشاطنا في اطار مجمع "حوار التعاون الاسيوي" وأظهرنا روح الصداقة بهدف تحقيق الاطر الشاملة الناجحة والفعالة، ان رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حوار التعاون الاسيوي بمثابة انجاز مهم لقارة أسيا وان هذا المجمع عازم على تعزيز قيمه السامية وتعزيز القرارات التنفيذية التي صرح عنها في وثيقة "رؤية التعاون الاسيوي 2030" و"اهداف حوار التعاون الاسيوي 2017-2021" و"قرار قادة حوار التعاون الاسيوي".

واهتماماً بتطلعات شعوبنا للاستفادة من منطقة مسالمة ونادرة، فإن بلادي وظفت جميع قدراتها في المجالات الوطنية والاقليمية والدولية بغية المضي نحو "التعاون -الأسيوي2030" وايجاد مجتمع أسيوي. لذلك وتحت عنوان "الدافع الرئيسي للثقافة والسياحة" بدأنا ونفذنا البرامج والاجتماعات والمشاريع المتعددة بهدف تعزيز الفهم المشترك بين الشعوب وتحويل اسيا الى وجهة سياحية دائمة ورئيسية. ان هذه الاجراءات تشمل تنظيم مهرجان كبير بغية تكريم مدينة همدان كعاصمة للسياحة الاسيوية وتنفيذ انشطة ثقافية واسعة عبر "المركز الثقافي لحوار التعاون الاسيوي" في طهران.

ان موقع الجمهورية الاسلامية الايرانية في ممرات الاتصال "الشمال- الجنوب" و"الشرق-الغرب" الى جانب بنى تحتية متطورة للنقل يلعب الدور المهم في ربط اعضاء المجتمع الاسيوي بباقي المناطق والمشاركة في "عمود الاتصالات" في مجمع الحوار الاسيوي". بالاضافة الى ذلك فإن الاتفاقيات الثنائية وابرام اتفاقيات متعددة في مجال الشحن ومن بينها "اتفاقية ممر الشحن الدولي الشمال -الجنوب" و"اتفاقية عشق آباد للشحن" و"اتفاقية جابهار الثلاثية" جميعها أليات لنشر وتعزيز الهدف المشترك لإيجاد اتصال بين مجتمعات المنطقة.

بالاضافة الى ذلك ونظراً الى تجربة استضافة "الاتحاد الاسيوي للتبادل" سيتم تفعيل ألية مالية مشابهة في اطار "مجموعة للدول الثمانية النامية" D-8 بهدف تسهيل التعامل المالي بين اعضاء هذه المؤسسة التي تريد الاستفادة من عملاتها الوطنية. نحن نؤمن بأن هكذا اجراءات مشابهة يمكنها ان تستخدم من قبل مجمع حوار التعاون الاسيوي بهدف ايجاد التواصل المؤسسي لتعزيز بيئة العمل وكذلك تقليل العقبات التنفيذية وقوانين العمل.

ان الثقافة الأسيوية منبثقة عن قيم عظيمة كالوسطية والتعقل والشمولية والتعايش السلمي، ان تعاوننا بهدف نشر النجاح والكرامة الانسانية وليس فقط التأثير بسياسة أسيا بل التأصل في السياسة العالمية عبر الاجراءات المتعددة والشاملة.

على سبيل المثال، أليات شاملة كمنظمة التعاون الاسلامي(اكو) ومجموعة دي 8 واتحاد التعاون الاقليمي لدول المحيط الهندي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة التعاون شنغهاي واتحاد التعاون الاقليمي جنوب اسيا (سارك) يمكنها الاسهام في نشر اهداف مجمع حوار التعاون الأسيوي سواء بشكل فردي او في اطار مؤسساتي.

ومن أجل ان يحقق التعاون الاسيوي دوره البناء واهدافه، فإن وجود امانة عامة ومهنية ببنية مناسبة أمر مهم للغاية، لذلك يجب تأسيس وتشكيل مجموعة تضم الدول العضو الراغبة بهدف البحث حول الطرق واظهار تعزيز حوار التعاون الاسيوي عبر الاصلاح او تحديث الهيكلية.

السيدات والسادة

ان قارة أسيا بشكل عام ومنطقة غرب أسيا والخليج الفارسي بشكل خاص تواجه أزمات ناجمة عن فقدان الحوار الاقليمي الشامل والمغامرات قصيرة النظر والاحادية العدائية من قبل الادارة الامريكية الراهنة.

قمت منذ مدة بتقديم مقترح تأسيس "مجمع الحوار الاقليمي في الخليج الفارسي" من اجل التطرق الى عيب فقدان الحوار. يجب على كل لاعب وفاعل في منطقتنا الانتباه الى قضية اننا جيران لبعضنا البعض الى الابد والسبيل الوحيد لضمان السلام والرفاهية يتحقق عبر الاعتراف بـ"المصير المشترك" وقبول ان الحوار الشامل هو السبيل الوحيد للخروج من الازمات المتعددة الابعاد الراهنة.

يجب التطرق بشكل جماعي الى الاحادية الخطيرة الراهنة لادارة الولايات المتحدة الامريكية، ان فرض ارادة قوة ما على باقي الشعوب يعتبر بمثابة تهديد وجودي للجميع. لطالما لانستخدم قدراتنا لتوفير التعددية المشتركة فإن الموجة العدائية الاحادية الحديثة يمكنها ان تشمل العالم اجمع وتبديل الحكومة الشرعية بحكومة الغاب بلمح البصر.

الاصدقاء الاعزاء

اسمحوا لي ان أطمأنكم بأن ايران ستكون دائماً شريكاً ثابت الخطى في المتابعة المستمرة والدؤوبة للحوار المتعدد.

شكراً على حسن انتباهكم

انتهی