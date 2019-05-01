لقاء یجمع بین ظریف و نظیریه القطري والترکي في الدوحة

طهران(إسنا) - اجتمع وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف الذي یزور الدوحة حالیا مع نظیریه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والترکي مولود جاویش أوغلو علی هامش اجتماع حوار التعاون الآسيوي (ACD).