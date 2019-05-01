لقاء یجمع بین ظریف و نظیریه القطري والترکي في الدوحة

وبحث ظریف مع نظیره الترکي العلاقات الثنائية وأهم القضایا الإقلیمیة والدولیة.
کما التقی وزیر الخارجیة علی هامش إجتماع ACD نظیره القطري. وتستمر جولة جدیدة لهذا اللقاء خلف الأبواب المغلقة.
انتهی
طهران(إسنا) - اجتمع وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف الذي یزور الدوحة حالیا مع نظیریه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والترکي مولود جاویش أوغلو علی هامش اجتماع حوار التعاون الآسيوي (ACD).
وبحث ظریف مع نظیره الترکي العلاقات الثنائية وأهم القضایا الإقلیمیة والدولیة.
کما التقی وزیر الخارجیة علی هامش إجتماع ACD نظیره القطري. وتستمر جولة جدیدة لهذا اللقاء خلف الأبواب المغلقة.
انتهی
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