  • الأربعاء / ١ مايو ٢٠١٩ / ١١:٥٨
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98021105930
  • Journalist : 71475

بهرام قاسمي یلتقي أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسیة

بهرام قاسمی

طهران(إسنا) - إلتقی سفیر إيران لدی فرنسا بهرام قاسمي أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسية.

وجاءت في تغریدة نشرت علی حساب سفارة إيران لدی فرنسا ان قاسمي اجتمع مع موريس غوردو مونتاين، أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسية حیث بحث الجانبان خلال هذا الحوار البناء والإیجابي القضایا ذات الإهتمام المشترکة.

انتهی

  • Journalist منصورة حسنی
  • Editor منصورة حسنی
  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

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