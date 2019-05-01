بهرام قاسمي یلتقي أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسیة

طهران(إسنا) - إلتقی سفیر إيران لدی فرنسا بهرام قاسمي أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسية.

وجاءت في تغریدة نشرت علی حساب سفارة إيران لدی فرنسا ان قاسمي اجتمع مع موريس غوردو مونتاين، أمین عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسية حیث بحث الجانبان خلال هذا الحوار البناء والإیجابي القضایا ذات الإهتمام المشترکة.

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