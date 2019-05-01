الخارجية: مقترح ظريف هو تبادل السجناء وليس التفاوض مع أمريكا حول القضايا الخلافية

طهران(إسنا) - أكد المتحدث بإسم الخارجية عباس موسوي، أمس الثلاثاء، ان مقترح ظريف هو تبادل السجناء وليس التفاوض مع أمريكا حول القضايا الخلافية.

وفي معرض رده على سؤال الصحفيين حول قضية استعداد ايران لتبادل السجناء بين ايران وأمريكا التي طرحها وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته الاخيرة الى نيويورك، قال موسوي، ان قضية وضع السجناء الذين يحملون جنسية أمريكية في ايران هي قضية مطروحة منذ مدة بين ايران وأمريكا وليست قضية جديدة.

واضاف، قبل اعلان امريكا الانسحاب من الاتفاق النووي، كان الجانب الامريكي في جميع اللقاءات الثنائية التي كانت تعقد على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، يطرح دائماً هذه القضية، وكان الجانب الايراني أيضاً في هذه اللقاءات يستفيد دائماً من هذه الفرصة وانطلاقاً من الابعاد الانسانية كان يتحدث عن الايرانيين الذين اعتقلوا بطلب من أمريكا في باقي الدول او داخل الاراضي الامريكية وكان يطرح هذه القضية ويتابعها لبعدها الانساني.

وتابع، عقب انقطاع اللقاءات المباشرة كانت تتابع هذه القضايا عبر وسطاء، نحن أكدنا دائماً على استقلال السلطة القضائية وضرورة المرور بالمراحل القانونية وتنفيذ العدالة، رغم ذلك، وبهدف مساعدة الايرانيين المظلومين الذين تعرضوا الى العقوبات الامريكية غير القانونية بسبب مساعيهم لنقل السلع الضرورية للبلاد(ومنها قطع الطائرات المدنية) او تعرضوا لظروف تشبه الاسر في بلدان أخرى نتيجة النفوذ الامريكي، وكما قال ظريف لقد تم ابلاغ الجانب الامريكي منذ عدة شهور ان ايران مستعدة للأخذ بعين الاعتبار قضية "تبادل" هؤلاء الاشخاص. ان مقترح ايران الذي قدم من قبل ظريف هو مقترح تبادل السجناء وليس التفاوض مع أمريكا حول القضايا الخلافية.

وبشأن رد الجانب الامريكي على طرح القضية من قبل ظريف قال المتحدث باسم الخارجية، ان الجانب الامريكي لم يقدم رداً ايجابياً فهذا المقترح من ظريف وكيفية رد الطرف المقابل أفضيا الى ان تخرج من أيديهم دموع التماسيح هذه التي كان قادة امريكا يذرفونها على السجناء والتي کانت قد تحولت الى وسيلة ضغط اعلامي امريكي بغية بث الايرانوفوبيا.

واكد موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل المتابعة بكامل قواها وتوظيف مختلف القدرات القانونية والسياسية، من أجل تحقيق حقوق مواطنيها الذين تعرضوا الى مشاكل في أمريكا وباقي الدول ومن اجل تخفيف آلام أسرهم.

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