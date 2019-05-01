إيران ترفض اتهامات بومبيو ضدها حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشان اليمن

طهران(إسنا) - رفض المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد ايران حول مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشان اليمن.

واعتبر موسوي اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لايران بشان مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول ميناء الحديدة في اليمن بانها مرفوضة ووصف هذه التصريحات بانها بمثابة الهروب الى الامام والاسقاط للتغطية على جرائم تحالف العدوان السعودي - الاماراتي في اليمن وعرقلتهم تنفيذ الاتفاقات.

وقال موسوي ان التقارير تتحدث عن تعاون حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء مع المبعوث الأممي الخاص باليمن واستعدادها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم وتؤكد في نفس الوقت محاولات الطرف الاخر لوضع العراقيل.

واكد المتحدث باسم الخارجية على دور الجمهورية الاسلامية الايجابي في التوصل الى اتفاق ستوكهولم قائلا ان على أمريكا باعتبارها البلد الداعم لجرائم السعودية والامارات في اليمن، بدلا من توجيه الاتهامات الباطلة الى سائر الدول، مطالبة دول العدوان على اليمن عدم وضع العراقيل في طريق تنفيذ اتفاقات ستوكهولم والالتزام بتعهداتها.

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