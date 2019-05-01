وزیر الخارجیة یلتقي لافروف يوم 8 مايو

طهران(إسنا) - أعلنت الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث مع وزیر خارجیة إيران، محمد جواد ظريف، يوم 8 أيار/ مايو، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

قال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “يوم الثامن من أيار/ مايو ستجري مباحثات بين سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال اللقاء أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

هذا وبحث ظریف هاتفیا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الـ22 من نيسان/ أبريل الجاري، التسوية السورية والوضع حول الإتفاق النووي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية الإيرانية الروسیة تطورت في السنوات الأخيرة، في مجالات عدة، وخاصة مكافحة الإرهاب في سوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري والتفاعل على الساحة الدولية.

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