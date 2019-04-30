فنزويلا تحبط محاولة إنقلاب عسكري

طهران(إسنا) - قالت فنزويلا إنها تواجه مجموعة صغيرة من "الخونة" يحاولون القيام بإنقلاب عسكري.

قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، اليوم الثلاثاء في صفحته على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": إن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.

وأضاف رودريجيز في تغريدته: في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب.

ودعت الحكومة الفنزويلية مؤيديها إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في كراكاس.

هذا وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، اليوم بالقرب من قاعدة جوية في العاصمة كراكاس أنه تلقى دعمًا من عسكريين. وأدلى غوايدو بهذا التصريح وهو واقف بالقرب من القاعدة العسكرية وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري.

انتهی