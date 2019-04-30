إيران تدعم عملیة السلام في أفغانستان

طهران(إسنا) - أکد المتحدث باسم الخارجیة عباس موسوي علی أن إيران تدعم کل عملیة تخدم السلام في أفغانستان.

وأشار موسوي إلی افتتاح اجتماعات"اللويا جيرغا" (المجلس الأعلى للوجهاء والأعيان في أفغانستان) حول السلام قائلا ان الجمهوریة الإسلامية الإيرانية ترحب بکل عملیة وحوار یصب في مصلحة السلام والإستقرار والأمن المستدام في أفغانستان.

انتهی