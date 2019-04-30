  • الثلاثاء / ٣٠ أبريل ٢٠١٩ / ١٦:٢٥
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98021005530
  • Journalist : 71475

إيران تدعم عملیة السلام في أفغانستان

پرچم+ایران+وافغانستان.jpg

طهران(إسنا) - أکد المتحدث باسم الخارجیة عباس موسوي علی أن إيران تدعم کل عملیة تخدم السلام في أفغانستان.

وأشار موسوي إلی افتتاح اجتماعات"اللويا جيرغا" (المجلس الأعلى للوجهاء والأعيان في أفغانستان) حول السلام قائلا ان الجمهوریة الإسلامية الإيرانية ترحب بکل عملیة وحوار یصب في مصلحة السلام والإستقرار والأمن المستدام في أفغانستان.

انتهی

  • ترجمة و تحریر منصورة حسنی

التعليقات

You are replying to: .