تعرف علی الفائزین بجوائز مهرجان الأفلام الإيرانية في أسترالیا

طهران(إسنا) - حصد ممثلون إيرانيون جوائز لمهرجان الأفلام الإيرانية في أسترالیا الذي أقیم خلال 18 أکتوبر/تشرین الأول الی 18 نوفمبر/تشرین الثاني 2018 بمشارکة 12 فیلما سینمائيا إيرانيا وذلك في ست مدن أسترالیة .

وحصل فیلم"ثلاثة وجوه"(سه رخ)للمخرج جعفر بناهي علی جائزة الفیلم المنتخب من قبل الجمهور وفاز فیلم"خوك"(الخنزیر)للمخرج ماني حقیقي بجائزة أفضل إخراج. وتم التکریم الخاص لسیناریو جمشید محمودي لفیلم«رونا: مادر عظیم»(رونا: الأم العظیمة).ومنحت جائزة أفضل سیناریو لعباس امیني و حسین فرخ زادة للفیلم «هندي و هرمز» وجائزة التکریم الخاص لافضل ممثلة لسحر دولت‌شاهي للتمثیل في فیلم «امیر» فیما نالت سارا بهرامي جائزة أفضل ممثلة في فیلم«دارکوب»(نقار الخشب). وتسلم جائزة أفضل ممثل کلا من محسن تنابنده لفیلم رونا: الأم العظیمة و حسن معجوني لفیلم الخنزیر بشکل مشترك. وتم تقدیم جائزة خاصة للجنة التحکیم لبهمن فرمان آرا لفیلم"حکایة البحر"(حکایت دریا) بسبب الجهود الفریدة التي بذلت في کتابة السیناریو والإخراج والإنتاج في تمثیل الظروف الراهنة في المجتمع التثقیفي الحالي. وحصل فیلم ثلاثة وجوه علی جائزة أفضل فیلم للمهرجان الثامن للأفلام الإيرانية في أسترالیا. کما نال الممثل المخضرم علي نصیریان جائزة الإنجاز مدی الحیاة في مجال الفن. أقیمت هذه المراسم في حدیقة السفارة الأسترالیة. انتهی