إيران أمام مجلس الأمن: لا يمكن شراء الحقوق المشروعة للشعوب بالدولارات

طهران (إسنا)- أعلن مندوب إيران الدائم الجدید لدی الأم المتحدة مجید تخت روانجي أنه يجب علی مجلس الإعمال فرض الضغوط علی کيان الاحتلال للکف عن احتلال فلسطين.

وصرح روانجي خلال أول کلمة له في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، بأنه يجب علی مجلس الأمن ممارسة الضغوط علی کيان الاحتلال للتخلي عن احتلال فلسطين، معتبراً أن هذه الأزمة بدأت باحتلال الأراضي وتتم تسويتها من خلال إنتهاء احتلالها.

وأدان روانجي الإجراءات الأمريكية المنتهكة للقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن ومنها نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بـ"سيادة" اسرائيل علی الجولان المحتلة السورية معتبرا أن هذه القرارات لا أثر لها علی واقع الأرض.

وأوضح أن السياسة التي انتهجتها أمريكا خلال الأعوام الـ70 الماضية تجاه القضية الفلسطينية تبرهن علی أنه يجب عدم الثقة بمقترحات أمريکا ومنها المشروع المسمی بـ "صفقة القرن".

وأردف قائلاً: لا يمکن حرمان الشعب من حقوقه المشروعة عبر ممارسة الضغوط السياسية والاقتصاية والعسکرية أو شرائها بالدولارات.

ودعا مندوب الجمهورية الإسلامية لدی الأمم المتحدة إلی مواصلة دعم المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، قائلاً: ينبغي أن يقاوم المجتمع الدولي تجاه المحاولات الأمريكية وبعض شرکائها منها إسرائيل والسعودية ، المتمثلة في تحویل ماهية التهديدات في الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلی التهديدات المفتعلة الأخری التي تهدف إلی حرف الرأي العام العالمي عن الحقائق.

انتهی