ریس اللجنة الدولیة للإتحاد الروسي: قضایا المنطقة والعالم لاتحل إلا بمشارکة إيران

طهران(إسنا) - أکد رئیس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجیة کمال خرازي خلال زیارته لموسکو مع رئیس اللجنة الدولیة لمجلس الإتحاد(مجلس الشیوخ)الروسي کنستانتین کاساتشوف حیث بحثا تطویر العلاقات المشترکة بین البلدین.

وأکد خرازي علی أن إيران وروسیا لدیهما مماشاة في مختلف القضایا بأسباب مختلفة ونظرا لکونهما جارین فنشعر بحاجة لتعزیز التعاون بین البلدین.

من جانبه، قال کاساتشوف خلال اللقاء ان إيران تعتبر بلدا هاما لان الکثیر من القضایا الإقلیمیة والعالمیة لاتحل إلا بمساعدة إيران.

وتابع قائلا: لحسن الحظ لم تمنع العقوبات من توسیع العلاقات بین البلدین وشهدنا أنه وفضلا عن التعاون السیاسي والإقتصادي تطور التعاون البرلماني بینهما لاسیما التعاون الثلاثي مع ترکیا.

وخلال الإجتماع، تطرق خرازي إلی القضایا السورية والإتفاق النووي والتعاون الإقلیمي وأبدی الجانب الروسي توجهاته وحکومة بلاده.

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