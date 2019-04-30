عقد الجولة التاسعة من المشاورات السياسية الايرانية النرويجية في طهران

طهران (إسنا)- عقدت الجولة التاسعة من المشاورات السياسية الايرانية النرويجية، يوم الاثنين، في طهران برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي ووكيل وزارة الخارجية النرويجية "توري هاتروم"، حيث تبادل الجانبان في هذه الجولة من المشاورات وجهات النظر حول أهم القضايا والتطورات الاقليمية وكذلك قضايا العلاقات بين البلدين.

وخلال هذه الجولة أعرب سيد عباس عراقجي عن شكره لمواساة ومساعدات الحكومة والشعب النرويجي إثر السيول الأخيرة والمواقف الايجابية والبناءة في سبيل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتبادل الثنائي والدعم المستمر للبقاء وتنفيذ الاتفاق النووي، قائلاً، إن الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الأطراف ودولي وإن امريكا عبر انسحابها من هذا الاتفاق انتهكت القوانين الدولية ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2231 ولكن هذا الاجراء غير الشرعي لم يلق ردود فعل مؤثرة من قبل المجتمع الدولي، إذ أن أمريكا أثبتت عبر هذه الحركة الأحادية وغير القانونية أنها لا تفهم لغة الاحترام والتعامل وإنها يمكنها التحدث بلغة الغطرسة فقط.

وأكد عراقجي أن الدعم السياسي ليس كافياً وعلى أوروبا الإنفاق للحفاظ على الاتفاق النووي وإلا لن يكون الاتفاق النووي قادراً على مواصلة وجوده وإن تداعيات ذلك ستتحملها الولايات المتحدة، لقد أثبتت إيران أعلى مستوى من حسن النية والتعاون وضبط النفس للحفاظ على الاتفاق النووي لكن على ما يبدو أن الفريق الحاكم في البيت الابيض تدور براسه أهداف وغايات أخرى. إن إيران لديها خيارات عديدة ونحن سنتخذ بالنظر إلى مصالحنا الوطنية، الرد المناسب في مواجهة السلوك السلطوي الامريكي.

بدوره أعرب وكيل وزارة الخارجية النرويجية عن أسفه ومواساته إثر وقوع السيول الأخيرة في إيران، قائلا، ان المساعدات النقدية وغير النقدية المخصصة من قبل النرويج للمتضررين من السيول في ايران سيتم ارسالها قريباً، مؤكدا على الارادة السياسية الجادة للنرويج على الاستمرار والابقاء على التعاون الثنائي بين البلدين نشطاً واعتبار المواقف والاجراءات الايرانية حكيمة ومبررة تجاه نكث العهود والانسحاب الامريكي المؤسف من الاتفاق النووي.

وأضاف، ان النرويج تدعم دائماً التنسيق مع الاتحاد الاوروبي لصون وتنفيذ الاتفاق النووي الذي يضمن مصالح ونتائج ايجابية لاسيما أمنية لجميع الاطراف، ان النرويج كعادتها تأمل بأن يتمكن الاتفاق النووي من الاستمرار بوجوده في ظل مساعي اوروبا لجعل ايران تنتفع واستمرار التعاون الايراني، يتوقع من خلال ايجاد سبل وأليات عملية كـ اينستيكس ان يتم تمهيد الطريق لمزيد من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

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