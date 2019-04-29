اختتام مناورات بحریة مشترکة بین إيران وسلطنة عمان

طهران(إسنا) - انتهت مناورات بحریة مشترکة بین وحدات للقوة البحریة التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني والوحدات الجویة والبحریة والبریة العمانية في شواطئ مسقط.

وشاركت في هذه المناورات سفینتا "الشهید ناظري" و "الشهید محمودي" لاطفاء الحریق التابعتان للقوة البحریة للحرس وسفینتا "سبلان" القاذفة للصواریخ و"بندر عباس" للإسناد التابعتان للقوة البحرية للجیش ومروحیة لفرق الغوص.

وجاء ذلك بالتزامن مع عقد اجتماعات اللجنة الـ15 للتعاون العسکري بین البلدین مما حمل رسالة الأمن والصداقة والسلام للعالم وأظهر أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بین دول المنطقة من شأنه تعزیز الأمن وتعمیق الصداقة وإدامة السلام الإقلیمي.

وأکد الجانبان الإيراني والعماني خلال اجتماع اللجنة علی تعزیز أواصر التعاون العسکري والسیاسي والأمني والثقافي والإجتماعي لاسیما إستمرار الجهود لارساء الأمن في مضیق هرمز ومواجهة أي خرق أمني في هذه المنطقة الإستراتیجیة.

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