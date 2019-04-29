عراقجي إلی تركيا لعقد مشاورات سياسية

طهران(إسنا) - سیزور نائب وزیر الخارجیة عباس عراقجي، العاصمة الترکیة، أنقرة لاجراء مشاورات سیاسية.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان، عن انطلاق المشاورات السياسية بين إيران وترکیا غداً الثلاثاء موضحة أن الوفدين الإيراني والترکي سيجتمعان برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي ونظیره التركي سادات أونال.

ومن المنتظر أن يناقش الوفدان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يجدر بالذكر أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أجرى زيارة رسمية إلى أنقرة يوم 17 أبريل الجاري. والتقى خلال الزيارة مع نظيره مولود تشاووش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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