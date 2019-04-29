جمعية الصحة العالمية تبدأ أعمالها في إيران

طهران (إسنا)- بدأت الجمعية العالمية للصحة عقد اجتماعها الإقليمي السابع في جزيرة کيش الإيرانية برعایة النائب الأول للرئیس الإيراني اسحاق جهانغیري.

وتتصدر جدول أعمال الاجتماع قضايا الأمراض غير المعدية والصحة النفسية ومراعاة الصحة في الظروف غير المستقرة وصحة البيئة والقضايا البيئية وتعليم الصحة والتدريب الطبي والصحة العالمية في العالم إلی جانب التنمية المستدامة للأجيال.

إن إيران هي أول بلد في غرب آسيا وشمال افريقيا ودول شرق البحر المتوسط، انضمت إلی الجمعية العالمية للصحة وهذه هي المرة الأولی التي يعقد هذا الاجتماع في المنطقة.

بدأ الاجتماع السابع للجمعية العالمية للصحة صباح اليوم الاثنین بمشارکة اسحاق جهانغيري ووزير الصحة سعيد نمکي وعدد من الضيوف المحلية والأجنبیة في جزيرة کيش جنوبي إيران.

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