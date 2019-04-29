الأدمیرال خانزادي: سنجري مناورة مشترکة مع روسیا في المیاه الجنوبیة

طهران(إسنا) - أعلن قائد القوة البحریة للجیش الأدمیرال حسین خانزادي أن إيران ستجري مناورة مشترکة مع روسیا في المیاه الجنوبیة خلال العام الإيراني الجاري.

وقال الأدمیرال خانزادي صباح الیوم الإثنین في مؤتمر صحفي انعقد عقب زیارته للصین والتفاوض مع نظرائه العسکریین اننا التقینا بقادة القوات البحریة لعشر دول العالم علی هامش المؤتمر الذي عقد بمناسبة الذکری السبعین لتأسیس القوة البحریة الصینیة بمشارکة 65 بلد العالم مضیفا ان المباحثات تطرقت الی مباریات تستضیفها إيران في غضون أقل من شهر وتشارك فیها القوی البحریة الضخمة عالمیا فضلا عن الحوار بشأن تطویر العلاقات التعلیمیة والفنیة وتواجد أساطیل الدول الصدیقة في موانئ بعضها البعض.

وبشأن أجندات القوة البحریة الإيرانية لتوسیع العلاقات التعلیمیة مع القوات البحریة العالمیة صرح الأدمیرال خانزادي ان لدینا دعوات من دول الهند والصین وباکستان وإيطالیا لتطویر العلاقات التعلیمیة وإیفاد ضباط وفي الفترة الراهنة یمضي عدد من ضباطنا دوراتهم التدریبیة في هذه الدول کما یشارك ضباط من هذه الدول دورات تدریبیة في إيران.

وأوضح ان معظم مباحثاتنا مع الدول ترکز علی المجالات الفنیة والتدریبیة والعملیة علی سبیل المثال تمحور معظم محادثاتنا مع روسیا حول المجالات الفنیة والعملیة ونعتزم إجراء مناورة مشترکة معها في أسطول الجنوب بمشارکة القوة البحریة للجیش الروسي خلال العام الإيراني الجاري بالإضافة إلی إجراء مناورة بحریة في المحیط الهندي ضمن مؤتمر قادة بحریات بلدان المحیط الهندي.

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